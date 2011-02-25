Повалій заспівала на Майдані

У Києві, на Майдані Незалежності, після закінчення трансляції проекту “Розмова з країною” Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбувся концерт.

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності знаходилося близько 3 тис. осіб, які слухали відповіді Президента на запитання українців.

Перед глядачами виступили зірки української естради, зокрема, Лері ВІНН та Таїсія ПОВАЛІЙ, які присвячували свої виступи першій річниці президентства В.ЯНУКОВИЧА.

Концерт тривав близько години.

Зараз глядачі розходяться з майдану.