Ющенко написав лист Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з листом до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому звертає його увагу, що зіставлення фактично відшкодованих сум податку на додану вартість та обсягів ПДВ, що підлягали бюджетному відшкодуванню, свідчить про значну диференціацію відповідного співвідношення у розрізі регіонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, якщо в цілому по Україні відношення відшкодованого за чотири місяці поточного року податку до суми обсягу ПДВ, що підлягав відшкодуванню на початок року, та обсягу податку, заявленого до відшкодування протягом трьох місяців цього року, становило 40,3%, то у Донецькій області - 58,4%, Чернігівській - 52,1%, Черкаській - 47,6%, Рівненській - 46,8%, Запорізькій - 46,3%, Миколаївській - 45,5%. Найнижчим це співвідношення було у Івано-Франківській області - 13,1%, Одеській - 18,1%, Полтавській -18,3% та Сумській - 18,8%.

З огляду на зазначене В.ЮЩЕНКО просить В.ЯНУКОВИЧА доручити здійснити аналіз та надати пояснення причин виникнення таких диспропорцій до 5 червня поточного року.