Ар'єв: напевно, Луценку не треба було б іти в МВС

Депутати від групи "Народна самооборона", намагаються захистити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат від НУНС Володимир Ар’єв.

"Ми разом постійно консультуємося, діємо спільно. Зараз фактично ми займаємося тим, що захищаємо Юрія Луценка. І намагаємося зробити все, щоб ця несправедливість стосовно нього, коли його арештували, все ж таки була, назвемо так, виправлена", - сказав він.

"Хоча на сьогоднішній день ми чітко усвідомлюємо те, що це є політичними репресіями і ні про яку боротьбу з корупцією, як заявляє нинішня влада, тут не йдеться", – зазначив Ар’єв.

За його словами, зараз групи "Народна самооборона" фактично не існує, і "про це заявляв ще сам Юрій Луценко влітку чи восени минулого року".

"Але є група депутатів, які, власне, із старої "Самооборони" залишилися на своїх поглядах: Володимир Ар’єв, Олесь Доній, Тарас Стецьків, Юрій Стець, Юрій Гримчак, сподіваюся, Геннадій Москаль", - сказав депутат.

За словами Ар`єва, Москаль від "Народної самооборони" "ще не відхрестився". "Але, скажімо так, я не бачу тісної співпраці зараз разом із нами", – додав він.

Також, коментуючи розпад "Народної самооборони", депутат зазначив: "Сама проблема почалася не в 2010 році, не з приходом до влади Януковича".

"Вона почалася значно раніше, тому що, напевне, якщо б зберігати парламентську групу "Народної самооборони", якщо мету таку ставити, то, напевне, Юрієві Віталійовичу Луценку не треба було би йти в МВС, другий раз займати посаду міністра", - цитує Українська правда.

"Ми, до речі, дуже багато дискутували, в тому числі й разом з ним, сперечалися, чи правильно він робитиме, потім – чи правильно він зробив? Вже коли зроблено, то було зроблено. Але дійсно відсутність Луценка в парламенті відіграла свою роль", - вважає він.