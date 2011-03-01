Комуністи пропонують ввести мораторій на підвищення тарифів

Народні депутати Петро СИМОНЕНКО і Валентин МАТВЄЄВ пропонують ввести мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і спожиті в побуті природний газ і електроенергію до погашення заборгованості із заробітної плати та інших грошових виплат населенню.

Про це йдеться в законопроекті №8162 «Про першочергові заходи щодо підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги», внесеному до ВР 25 лютого ц.р.

Згідно з документом, у зв`язку з невиконанням державою зобов`язань з виплати зарплати та інших грошових виплат населенню, пропонується заборонити нараховувати з 1 січня 2011 року і стягувати з громадян України пеню за невчасне внесення плати і за житлово-комунальні послуги (водопостачання, газ, електроенергія, теплова енергія, водовідведення, утримання і експлуатація житла і прибудинкових територій, прибирання сміття, ліфтове господарство).

Кошти, стягнуті з громадян України у вигляді пені за розрахунками за житлово-комунальні послуги за період з 1 січня 2011 року, планується зарахувати в майбутні платежі за житлово-комунальні послуги.

Законопроектом пропонується визначити, що ЖКП і спожиті в побуті природний газ і електроенергія оплачуються населенням за цінами, встановленими НРКЕ і органами місцевого самоврядування станом на 1 лютого 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ц.р. Верховна Рада України не підтримала два законопроекти, які стосуються введення мораторію на стягнення з громадян України пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з ухваленим минулого року Верховною Радою законом, на борг за комунальні послуги, які утворюються з 1 січня 2011 року, нараховуватиметься пеня у розмірі 0,1%.

7 вересня 2010 року Верховна Рада України відмовилася встановити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і газ.