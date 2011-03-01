У Нашій Україні вважають, що влада дуже хитро рахує інфляцію

Політична партія «Наша Україна» вимагає від Кабінету міністрів переглянути методику розрахунку інфляції.

Про це заявив народний депутат, заступник голови політради партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК, повідомляє прес-служба партії.

«Уряд звітує про річну інфляцію на рівні 9% в той час, коли реальне зростання цін за останній рік на молоко, картоплю, борошно, олію, капусту відбулося на 40-80%, на гречку – майже на 250%, на решту продуктів – щонайменше на 20%», - зауважив В.МАТЧУК.

Він наголосив, що замість того, щоб вживати ефективних засобів для приборкання інфляції, влада свідомо займається окозамилюванням, вводячи в оману громадян. Офіційний показник інфляції встановлюється не на основі об’єктивних даних щодо цінової ситуації, а спускається в регіони «згори», вважає депутат.

За його словами, щоб вийти на потрібний рівень, відбувається звичайне маніпулювання статистичними даними: враховуються при розрахунку акційні товари, товари, що були уцінені через втрату споживчих властивостей, та з інших причин.

«Навіть з урахуванням спотворених статистичних даних щодо рівня інфляції, Україна в минулому році посіла перша місце серед країн СНД щодо цього показника - 9,4%», - підкреслив В.МАТЧУК.

«Оперуючи спотвореними даними, уряд не має можливості оперативно та адекватно реагувати на виклики ринку. Тому прогнози уряду щодо зниження темпів інфляції означають лише одне: уряд планує ще більше посилити ручне регулювання цін та продовжити маніпулювати статистичними даними», - вважає депутат.

На його переконання, ситуація з дефіцитом гречки та борошна показала, що коли цей уряд береться до регулювання цінової ситуації, товари просто зникають з полиць.

Крім того, за словами В.МАТЧУКА, прямим наслідком урядового маніпулювання показником інфляції є заниження соціальних стандартів. Так, в державному бюджеті на 2011 рік зростання прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати передбачене на 8,9%, на рівні офіційного розміру інфляції. Занижуючи показник інфляції, влада свідомо урізає доходи найменш забезпечених громадян, додав депутат.

«Для виправлення існуючої ситуації «Наша Україна» вимагає від уряду переглянути методику розрахунку інфляції, забезпечивши максимальну відкритість даних, якими оперує Держкомстат, та привівши їх у відповідність до реальних цін на прилавках магазинів. Також необхідно вдосконалити методику розрахунку прожиткового мінімуму, який на даний час не забезпечує елементарних потреб людини», - наголосив «нашоукраїнець».