Тимошенко думає, що Янукович злякався і буде зговірливіший

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО сподівається на перехід Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від переслідувань до співпраці з опозицією.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Polska Agencja Prasowa, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що вдячна лідерам європейських держав, США, Європейському Парламенту та його голові Єжи БУЗЕКУ за те, що вони публічно зверталися до В.ЯНУКОВИЧА щодо припинення репресій. “У мене складається враження, що Президент злякався цього, і думаю, що він буде шукати можливості, щоб від переслідувань перейти до співпраці з опозицією. Сподіваюся, що він почне звільняти політичних в`язнів, оскільки той імідж, який ЯНУКОВИЧ сам собі створив впродовж останнього року, не може відповідати керівнику держави”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також лідер “Батьківщини” зазначила, що вона та партія обов’язково братимуть участь у наступних парламентських і президентських виборах. На її думку, “ЯНУКОВИЧ втратив довіру навіть у тих людей, яких йому вдалося ошукати під час президентських виборів. Останні опитування вказують на те, що понад 78% людей відчувають погіршення економічної ситуації”.

Відповідаючи на питання, як довго Президент ЯНУКОВИЧ залишатиметься при владі, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що “це залежить від того, наскільки довго українці зможуть його терпіти, однак вважаю, що до найближчих парламентських виборів (у 2012 році). Перемога опозиції у цих виборах буде завершенням президентства ЯНУКОВИЧА та створить надію на повернення України на європейський шлях розвитку”.