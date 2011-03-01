МЗС відміняє застереження щодо єгипетських курортів

На сьогодні ситуація на єгипетських курортах у Шарм-аль-Шейху і Хургаді не становить загрози для українських туристів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми зберігаємо рекомендацію громадян України утриматися від подорожей до великих міст Єгипту – Каїру, Олександрії та Суецу. У той же час безпекова ситуація на курортах Червоного моря Єгипту, а саме у містах Хургада та Шарм-аль-Шейх не вважається такою, що може нести загрозу життю та здоров’ю туристів, в тому числі громадянам України, які планують відвідати ці міста з туристичною метою», - заявив речник МЗС України.

Він уточнив, що за наявною інформацією Італія, Німеччина, Швеція, Голландія, Франція та Бельгія вже відмінили застереження стосовно відвідування єгипетських курортних міст у районі Червоного моря.