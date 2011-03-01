Тимошенко знає, хто з підлеглих давав проти неї покази в ГПУ

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО ознайомилася з першим зі 180-ти томів матеріалів кримінальної справи, порушеної проти неї Генеральною прокуратурою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні після чергового відвідування Генеральної прокуратури.

«Я, чесно кажучи, навіть не знаю, звідки стільки томів могло взятися в елементарній справі, яка пов’язана з тим, що людям з єдиного казначейського рахунку в кризу була виплачена пенсія. Зараз почала знайомитися, подивилась перший том – дійсно абсурдно, нема ніяких доказів. Повністю все пусте», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами екс-прем’єр-міністра, в матеріалах справи також зібрані покази її колишніх підлеглих. Водночас вона відмовилася уточнити прізвища цих екс-урядовців. «Покази такі, як просить Генеральна прокуратура, але не хочу називати прізвища», - зазначила вона.

Лідер партії «Батьківщина» вкотре наголосила, що кримінальну справу проти неї порушено з політичних мотивів.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що не має наміру зволікати з ознайомленням з матеріалами кримінальної справи. «Знайомитися я буду досить швидко, тому що я хочу подивитися в очі тим суддям, які сьогодні виконують політзамовлення, хочу подивитися, як вони остаточно втопчуть в бруд свої мантії, хочу подивитися, як вони будуть приймати рішення там, де немає абсолютно злочину, і де вони будуть виносити політичні вироки на замовлення В.ЯНУКОВИЧА», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України закінчило досудове слідство у кримінальній справі, в яку об’єднано дві кримінальні справи, порушені стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, зловживання владою або службовим становищем, які спричинили тяжкі наслідки та порушення бюджетного законодавства).

ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо». Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред’явлено обвинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні державі інших збитків.