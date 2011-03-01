Могильов розуміє, що у поліцейського менталітет інший, ніж у нього

16:50, 01 березня 2011
Політика
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Чи треба перейменовувати міліцію

Каррікатура Сергія Елкина. ПОЛИТ.РУ
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ не вважає за необхідне за прикладом Росії перейменовувати українську міліцію на поліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Назва міліція чи поліція – це не актуальне питання. Це питання тисяча п`ятнадцяте. Якщо ми одержимо новий підрозділ з іншим менталітетом, то тоді, так, можна. А так, якщо перейменувати і не одержати нового – сенсу немає. Перейменування – не пріоритет, точно», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому він зазначив, що МВС розробляє новий закон про міліцію, який перебуває зараз у стадії завершення, після чого буде переданий для ознайомлення народним депутатам, експертам Міністерства юстиції, до Адміністрації Президента, а також суспільству буде запропоноване його обговорення, після чого ухвалюватиметься відповідне рішення.

 

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