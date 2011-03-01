Могильов розуміє, що у поліцейського менталітет інший, ніж у нього

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ не вважає за необхідне за прикладом Росії перейменовувати українську міліцію на поліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Назва міліція чи поліція – це не актуальне питання. Це питання тисяча п`ятнадцяте. Якщо ми одержимо новий підрозділ з іншим менталітетом, то тоді, так, можна. А так, якщо перейменувати і не одержати нового – сенсу немає. Перейменування – не пріоритет, точно», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому він зазначив, що МВС розробляє новий закон про міліцію, який перебуває зараз у стадії завершення, після чого буде переданий для ознайомлення народним депутатам, експертам Міністерства юстиції, до Адміністрації Президента, а також суспільству буде запропоноване його обговорення, після чого ухвалюватиметься відповідне рішення.