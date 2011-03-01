Українські журналісти одними з перших побували в Іранському ядерному центрі

Українські журналісти стали одними з перших представників іноземних медіа, які отримали доступ до Іранського ядерного центру в Тегерані.

Як передає кореспондент УНІАН, з 22 по 28 лютого делегація Національної спілки журналістів України на чолі з секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ перебувала з офіційним візитом в Ісламській Республіці Іран.

У ході поїздки делегація зустрілась з віце-президентом країни Насрін СОЛТАНАХ, міністром закордонних справ Алі Акбаром САЛЕХІ, керівництвом Вищої ради національної безпеки, Міністерства культури та ісламської орієнтації.

Українські журналісти також відвідали провідні підприємства Ірану та науково-дослідні центри. Зокрема, українські журналісти стали одними з перших представників іноземних медіа, які отримали доступ до Іранського ядерного центру в Тегерані.

Крім того, відбулися зустрічі з колегами з провідних ЗМІ Ірану, зокрема, інформаційних агентств «Ірна» та «Прес ТВ», газети «Іран».

Віце-президент Ірану Насрін СОЛТАНАХ під час зустрічі з делегацією НСЖУ підкреслила важливість журналістської роботи та візиту іноземної делегації. «Ваша діяльність дуже важлива в світі, оскільки ви є послами доброї волі. Ви переносите дуже важливу інформацію з одного регіону світу в інший, від одних людей іншим і це дуже важливо для того щоб інформація була чесна і правдива», - наголосила віце-президент.

Поїздка стала можливою в результаті підписання Меморандуму про співпрацю між Посольством Ісламської республіки Іран в Україні та Національною спілкою журналістів України. У делегацію увійшли керівники трьох всеукраїнських та двох регіональних газет, медіахолдингу, а також представники інформаційного агентства та радіо.