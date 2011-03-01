Королевська підозрює, що влада плутає милостиню з обов'язком

«Ми активно працюємо над створенням громадянського руху, який захищатиме інтереси людей і контролюватиме владу, примушуючи чиновників виконувати покладені на них обов`язки». Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на зустрічах із громадськими організаціями та підприємцями м. Хмельницького.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що її візит до Хмельницького – частина загальної стратегії з об`єднання людей справи, представників малого і середнього бізнесу, всіх соціально й економічно активних людей. «Влада не слухає народ, тому в країні неминуче повинна з`явитися громадська сила, яка захищатиме інтереси людей. І вона вже з`являється, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Ми активно працюємо над створенням громадянського руху, який захищатиме інтереси людей і контролюватиме владу, примушуючи чиновників виконувати покладені на них обов`язки».

Народний депутат нагадала, що влада - це, перш за все, відповідальність. І люди наполягають на дотриманні найзвичайніших норм, підходів і принципів формування політики відповідальної, цивілізованої держави в базових сферах. «Відповідальна влада повинна робити дві речі. Перше - прозоро формувати й розподіляти бюджет. Тобто, податки повинні бути справедливими, а соціальні реформи повинні приводити до покращення життя людей, а не чиновників. І друге - ефективно розпоряджатися базовими ресурсами країни не на користь урядових бюрократів і наближеного до них бізнесу, а на користь людей», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, влада повинна надавати державні послуги, а не плутати милостиню з обов`язком. «Влада зобов`язана забезпечити людей гідним рівнем життя, виконувати соціальні зобов`язання й подолати корупцію. На жаль, ми бачимо, що вибудовування в державі системи управління по вертикалі не привело до покращення якості життя і якості державних послуг, а заявлені реформи провокують людей на бідність», - зазначила депутат.

Виступаючи перед підприємцями, голова парламентського комітету заявила, що необхідно законодавчо забезпечити можливості для розвитку малого й середнього бізнесу. «Рада підприємців при Верховній Раді активно працює над спрощеною системою оподаткування. Проведено обговорення в Києві, Львові, Луганську та Харкові. Сьогодні в Хмельницькому ми представляємо концепцію цього документа, щоб обговорити його безпосередньо з підприємцями міста», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У прес-службі нагадали, що законопроект про спрощену систему оподаткування розробляється Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ в тісній співпраці з підприємцями всієї України в рамках діяльності Ради підприємців при Верховній Раді України. До Хмельницького обговорення законопроекту відбулося в Києві, Львові, Луганську та Харкові.

Н.КОРОЛЕВСЬКА перебуває в Хмельницькому з робочим візитом, у рамках якого проходить презентація Ради підприємців при Верховній Раді, а також обговорення законопроекту про спрощену систему оподаткування. У Хмельницькому вона виступила перед підприємцями великих ринків «Кооператор» і «Бартер-Сервіс», обговорила актуальні питання розвитку бізнесу в Україні з представниками ділових кіл, директорами підприємств у Торгово-промисловій палаті Хмельницької області, а також взяла участь в акції протесту, яка відбулася на Майдані Незалежності.