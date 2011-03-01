Яценюк пропонує БЮТ обмінятися підписами

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК закликає всі політичні сили в парламенті підтримати запропонований фракцією «Наша Україна - Народна Самооборона» проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії “Фронт Змін”, А.ЯЦЕНЮК в інтерв’ю журналістам зазначив, що підписні листи передані всім керівникам фракцій і ми розраховуємо, що за висловлення недовіри чинному урядові підпишуться не тільки опозиційні фракції, а й депутати з провладних фракцій”. “Якщо не підпишуться – це означатиме що вони розділяють політику чинного уряду, який несе відповідальність за зростання цін і тарифів, посилений податковий прес, підвищення пенсійного віку» – додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо підписів за відставку уряду, які минулої осені збирала фракція БЮТ, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що сьогодні публічно звернувся до фракції БЮТ-Батьківщина з проханням, щоби вони поставили свої підписи в підписному листі щодо резолюції про недовіру уряду. “Вони сказали, що в них також є підписні листи, датовані ще жовтнем і якщо ми внесемо проект БЮТ сьогодні, парламент може відмовитися його розглядати”, - сказав він. При цьому додав, що запропонував резолюцію недовіри саме за рік діяльності уряду і проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України», підготовлений у відповідності до нової Конституції і нового закону про Кабінет міністрів. В той же час А.ЯЦЕНЮК сказав, що «ми пропонуємо БЮТ обмінятися підписами: ми розписуємося під їхньою пропозицією, а вони ставлять підписи в наших підписних листах за внесення у парламент резолюції недовіри уряду”. “Думаю, це буде справедливо і правильно. Регламент і закон про Кабінет міністрів вимагає зібрати 150 підписів для внесення резолюції недовіри уряду на розгляд парламенту», - підкреслив він.

Лідер «Фронту Змін» висловив сподівання, що зібрати необхідну кількість підписів вдасться до15 березня - річниці призначення уряду Миколи АЗАРОВА.

Як відомо, А.ЯЦЕНЮК ініціював розгляд у Верховній Раді резолюції недовіри Кабінету міністрів. Проект постанови парламенту «Про відповідальність Кабінету Міністрів України» він надіслав лідерам усіх парламентських фракцій. Згідно зі статтею 87 Конституції України, статтею 13 Закону «Про Кабінет міністрів України» та статті 231 Регламенту Верховної Ради, для ініціювання розгляду питання про відповідальність уряду та прийняття резолюції недовіри Кабміну парламенту потрібно зібрати не менш ніж 150 підписів народних депутатів.