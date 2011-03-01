Львівська облрада: вимагаємо припинити антимолодіжну вакханалію

Депутати Львівської обласної ради звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА щодо неприпустимості зниження вікового цензу молоді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, «за» прийняття такого звернення сьогодні на сесійному засіданні проголосувало 70 депутатів Львівської облради.

У своєму зверненні депутати висловлюють занепокоєння ситуацією, яка складається в молодіжному середовищі у зв’язку з ініціативою уряду обмежити права молоді шляхом зниження вікового цензу.

У тексті звернення, зокрема, зазначається: «антимолодіжним та антиукраїнським Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України розроблені зміни до статті 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» щодо зменшення віку молоді з 35 до 29 років. Розцінюємо такі ініціативи як черговий наступ на права громадян України та порушення норми статті 22 Конституції України, відповідно до якої при прийнятті законів або внесенні змін до чинного законодавства не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

Також обласні депутати наголосили у зверненні, що вони вважають недопустимим вирішення питання економії бюджетних коштів і згортання молодіжних програм за рахунок обмеження законодавчо встановлених прав та гарантій молодих українців.

«Підтримуючи молодь Львівщини, Львівська обласна рада звертається до керівництва Верховної Ради України із вимогою не допустити ухвалення змін до статті 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» щодо зниження вікового цензу молоді з 35 до 29 років. Звертаємося до Президента України з пропозицією вжити всіх необхідних заходів, щоб припинити антимолодіжну вакханалію керівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яке намагається знищити молодіжний рух, позбавити молодь доступу до житла шляхом зменшенням віку молоді», - йдеться у зверненні.