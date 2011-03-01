Комуністи протестують проти високих цін

Сьогодні у Житомирі близько тисячі прихильників Комуністичної партії України пікетували обласну державну адміністрацію, протестуючи проти підвищення житлово-комунальних тарифів і цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, акція на Майдані Корольова під стінами Житомирської ОДА пройшла під гаслами "Влада - нова, знущання - старі!", «Ціни на харчі – ні, тарифи ЖКГ – ні, Голодомор-2011 – ні!», «Досить грабувати народ!», «Владо, зупини зубожіння свого народу!».

Учасники мітингу ухвалили резолюцію з вимогою до влади припинити податкову реформу і не підвищувати тарифи на послуги ЖКГ, а також зупинити ріст цін на продукти. Це звернення фракція КПУ має намір оприлюднити 3 березня на сесії Житомирської міської ради.