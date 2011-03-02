В АП відбулася нарада щодо стану відносин з Росією

У рамках підготовки засідання Українсько-російської міждержавної комісії (УРМК), що пройде під головуванням Президентів України та Росії, секретар Української частини комісії глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН провів нараду щодо актуального стану українсько-російських відносин та основних завдань двосторонньої співпраці на 2011 рік.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

За дорученням Президента України було здійснено комплексний аналіз двостороннього співробітництва у політичній, економічній, науково-технічній та гуманітарній сферах і окреслені пріоритеті взаємодії на поточний рік.

Окремої уваги приділено питанням спрощення формальностей та створення комфортних умов для перетинання українсько-російського державного кордону громадянами обох країн.

С.ЛЬОВОЧКІН наголосив на необхідності проведення системної та результативної роботи з належної підготовки чергового п’ятого засідання УРМК.