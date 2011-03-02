Для ознайомлення з томами кримінальної справи Тимошенко знадобиться 15 років?

Екс-прем`єр-міністрові Юлії Тимошенко та її адвокатові для ознайомлення з 180 томами кримінальної справи може знадобитися близько 15 років. Такий прогноз зробив голова комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор Швець (БЮТ).

«У середньому в томі налічується 300 сторінок, у місяці 22 робочих дні. Думаю, що обвинувачений і його захисник за місяць зможуть ознайомитися з одним томом», - відзначив Швець.

При цьому він підкреслив, що вони мають право не тільки знайомитися з матеріалами справи, але й робити виписки.

„Вони можуть переписувати все, що визнають за необхідне для організації свого захисту. Таким чином, для ознайомлення з 180 томами необхідно 180 місяців“, - відзначив депутат, пише Коммерсант-Україна.

Відзначимо, що Євген Корнійчук, прочитав 6 томів кримінальної справи, провівши в СІЗО майже півтора місяці, а Юрій Луценко, якому надано для ознайомлення 47 томів справи, за 2 місяці перебування в ізоляторі вивчив всього лише 11 томів.

Нагадаємо, 1 березня слідчі Генпрокуратури надали Юлії Тимошенко для ознайомлення 180 томів кримінальної справи.

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