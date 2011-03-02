Москаль: міністр Могильов бреше, як сивий мерин!

Депутат Геннадій Москаль звинувачує міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова у брехливих заявах про те, що рівень злочинності в Україні "в нормі".

"Оперативна обстановка на території України в 2011 році продовжує ускладнюватися з наростаючою динамікою", - заявляє він, повідомляє прес-служба депутата.

"Так, згідно зі статистикою, у січні 2011 року тяжких та особливо тяжких злочинів збільшилося на 26%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, пограбувань – на 17,1%, крадіжок – на 33,2%, випадків торгівлі людьми – на 46,2%, дорожньо-транспортних пригод – на 33,5%", - зазначає він.

Москаль наголошує, що від криміналітету дедалі частіше страждають діти.

"Кількість неповнолітніх, що зазнали злочинних посягань, збільшилася аж на 44%; дітей, що постраждали від тяжких та особливо тяжких злочинів – на 35,8%; умисних вбивств дітей збільшилося на 125%, пограбувань – на 20,9% ; крадіжок – на 38,5%; дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали діти, – на 68,6%", - повідомляє депутат.

"Статистика красномовно показує, які "професіонали" керують українською міліцією. Тож, говорячи про те, що рівень злочинності в нормі, міністр Могильов бреше, як сивий мерин!", - заявляє Москаль.

Українська правда