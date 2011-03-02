Шкляр знає, що в АП є люди, які прочитали його роман з відкритим серцем

Лауреат Шевченківської премії у галузі літератури Василь ШКЛЯР відкидає звинувачення в антиросійській ідеї свого роману "Чорний Ворон".

Про це В.ШКЛЯР заявив в інтерв`ю "Газете по-киевськи" (№ 41 від 2 березня 2011 року).

"Мій роман не антиросійський, а протизагарбницький . Крім того, це художній твір зі своєю людською історією, філософією, характерами. Шевченківську премію дають за витвори мистецтва, а не за ідейну спрямованість. При чому тут влада? І невже ви допускаєте, що такі могутні особи, як Іван ДРАЧ, Марія СТЕФЮК, Василь ГЕРАСИМ’ЮК, Євген СТАНКОВІЧ, Мирослав СКОРИК, Роман БАЛАЯН, які входять до Шевченківського комітету, могли піддаватися тиску? Крім того, я знаю, що і в АП є люди, які прочитали "Чорного Ворона" з відкритим серцем", - сказав В.ШКЛЯР.

Письменник також не розділяє думки, що Шевченківська премія себе зжила. "Сам факт присудження премії "Чорному Ворону" дає відповідь на ваше запитання. Чи ви пропонуєте заснувати премію імені Валуєва?", - відзначив він, відповідаючи на запитання, чи не вважає він цю премію "анахронізмом радянських часів".

В.ШКЛЯР також повідомив, що вірив у свою перемогу. "Звичайно (вірив - УНІАН). Інтриги? Багато хто говорив, що глава Комітету Борис ОЛІЙНИК мені цю премію не дасть, але я знав, що він, насамперед, великий поет, а не політик", - додав письменник.

"До речі, я Борису ОЛІЙНИКУ завдячую. Щоправда, він про це не знає. В молодості мені запропонували поїздити по Україні з концертами. І от, пам`ятаю, повезли нас у Красний Луч, в якусь в`язницю. Сидять суворі люди з кам`яними обличчями. Хтось з нашої бригади читав свої твори, хтось непристойні частівки. А я вийшов і думаю: ну що я, молодий хлопець, можу сказати цим людям? Тим більше що оратор з мене тоді був ніяким. І почав читати чомусь… вірші Бориса ОЛІЙНИКА. Дивлюся – ніби слухають… Вірші-то людяні, за душу беруть. Так весь "тур" їх і читав. А потім, коли я вже і забув про цей досвід перших виступів перед публікою, прийшов гонорар – 6 тис. крб., що тоді становило дві Шевченківські премії", - згадує письменник.

Водночас В.ШКЛЯР зізнався, що ще не думав про те, як розпоряджатиметься 260 тис. грн. преміальних грошей.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику Василю ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Таке рішення було ухвалене в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету.

Вручення Шевченківської премії відбувається традиційно у день народження Великого Кобзаря - 9 березня.

*** Роман "Чорний Ворон" відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії – боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади в 20-х роках XX сторіччя. Головний герой роману – холодноярський отаман на прізвисько Чорний Ворон – воює проти більшовиків, які окупували Україну і встановлюють у ній свій лад.