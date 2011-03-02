Клюєва відправили в Брюссель на «конструктивний діалог»

У Брюсселі розпочався черговий етап переговорів України та Європейського Союзу про зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Сьогодні у Брюсселі розпочався раунд переговорів з ЄС щодо угоди про зону вільної торгівлі», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем’єра, від України у переговорах бере участь перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

Як сказав М.АЗАРОВ, кілька попередніх раундів переговорів з Євросоюзом пройшли дуже конструктивно і наблизили Україну до підписання угоди про зону вільної торгівлі.

«Погоджено 9/10 питань, які регулюють угоду про зону вільної торгівлі. Проте ті, що залишаються у дискусії, мають принципове значення для України», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що Євросоюз фактично не дає можливості українським аграріям вийти на європейський ринок, а також блокує надання послуг з автоперевезень. «Ми з таким асиметричним обмеженням доступу на ринки не погоджуємося. Наші товари і послуги не повинні бути у резервації. Угода за будь-яку ціну Україні не потрібна. Ми свідомі того, що зону вільної торгівлі з ЄС можна створити уже поточного року, але для цього потрібен конструктивний діалог», - наголосив прем’єр-міністр.