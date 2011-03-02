Мірошниченко заявляє, що Януковича критикують тільки бюрократи

Постійний представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО вважає, що ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА критикують прихильники збереження бюрократичної системи у державі.

Таку думку Ю.МІРОШНИЧЕНКО висловив в інтерв`ю газеті "Голос України" (№ 39 від 2 березня).

"Ініціативи Президента наразі критикує лише той, хто налаштований зберегти бюрократичні механізми в державі. Цілий ряд структурних підрозділів Адміністрації Президента і консультативно-дорадчих органів, які утворені Президентом, мають на меті одне - системні європейські реформи в Україні", - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Представник Президента переконаний, що підписання В.ЯНУКОВИЧЕМ законів "Про доступ до публічної інформації" та "Про внесення змін до Закону "Про інформацію" є доказом європейського напряму України. "Цим кроком Президент продемонстрував, що Україна не лише прагне до інтеграції у європейські структури, а й спроможна здійснювати демократичні кроки, що наближають українське законодавство до світових стандартів у сфері доступу до публічної інформації", - вважає він.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО також нагадав, що ОБСЄ і Єврокомісія привітали Україну з ухваленням цих законів. "Світова спільнота переконана, що такий крок сприятиме покращенню політичного іміджу України. Саме чітка позиція Президента стосовно необхідності прийняття законів про доступ до публічної інформації, послідовність у її відстоюванні сприяли консолідації парламенту, адже закон про доступ до публічної інформації уже більш як два роки перебував на розгляді в парламенті. Ухвалення цих законів було б неможливим без принципової та послідовної позиції Президента", - підкреслив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.