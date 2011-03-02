Комуністи - Януковичу: З ким ви, пане Президент?

Народний депутат України від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою, аби він визначився зі своєю позицією щодо російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Верховної Ради вона заявила, що «абсолютно очевидно, що Президент не хоче чути й помічати бажання російськомовного населення України – отримати законне право користуватися російською мовою у всіх сферах життя».

Вона наголосила, що в парламенті зареєстрований законопроект про мови, але він так і не розглядається.

Крім того, А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА заявила, що напередодні Дня захисників Вітчизни в Харкові представники влади, які є керівниками регіональних організацій Партії регіонів, Геннадій КЕРНЕС і Михайло ДОБКІН взяли участь у відкритті меморіальної дошки Йосифу Сліпому, який «заплямував себе співпрацею з німецькими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни».

За її словами, це робилося разом з представниками влади Львова й символізувало об`єднання України.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА наголосила, що якщо Президент України В.ЯНУКОВИЧ, який є почесним головою Партії регіонів, бачить об`єднання народу України «як процес приниження честі й гідності тих, хто ніколи своїми героями не визнає прислужників німецьких фашистів, то таку політику більшість народу не сприймає».

Вона нагадала, що «ця більшість народу» обрала В.ЯНУКОВИЧА Президентом України, а Партія регіонів дала більшість голосів у парламенті України і на місцях.

«Сьогодні хочеться запитати: «З ким Ви, пане Президент? З ким ви, Партія регіонів?», - заявила депутат від КПУ.