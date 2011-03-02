Регіонали запідозрили, що у ВР хтось хімічить із записами на виступи

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН дав доручення Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Рада та апарату ВР провести службове розслідування щодо запису народних депутатів на виступи у сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив на засіданні парламенту у відповідь на вимогу лідера фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА щодо необхідності такого розслідування.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що сьогодні на виступ записувалося понад 60 членів фракції Партії регіонів, але їхні прізвища не висвітилися на табло.

За його словами, необхідно дати офіційне доручення «перевірити, хто хімічить в нас у системі надання слова».

У відповідь В.ЛИТВИН сказав, що вже було таке звернення з даного питання і він давав доручення розібратися. «Відповідь однозначна, що ніхто не хімічить, просто треба натискувати на кнопки, а в цей час не цілуватися з сусідами і не вітатися», - додав голова ВР. За його словами, у такому випадку, якщо не добре натиснута кнопка, система не спрацьовує.

В.ЛИТВИН наголосив: «Ми так дискредитуємо все – і машина не така, і ми не такі», і нагадав, що свого часу лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" також виступав з подібними заявами, а тепер виступає фракція Партії регіонів.

За його словами, «треба натискати на кнопку вчасно». «Давайте в собі пошукаємо винних», - зауважив В.ЛИТВИН.