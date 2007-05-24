Третьяков: краще мати 1% у Bank of New York, ніж 51% - у ООО „Васильок”

Третьяков твердо переконаний, що у майбутньому партія “Наша Україна” буде трансформуватися.

Про це народний депутат п’ятого скликання заявив в інтерв’ю газеті “Без цензури”.

„Коли ми це зрозуміємо, нам стане набагато простіше, аніж ми бyдемо триматися до кінця за свої крісла, як це зараз робить Олександр Мороз і нагадує мені „таваріща Ткаченка”, якого у свій час виносили з Верховної Ради разом із цим самим кріслом”, - переконаний Третьяков.

На запитання, чи не виникало у нього бажання створити свою власну партію, депутат відповів: „Я завжди був категорично проти створення 150 партій в Україні. Краще мати 1% у Bank of New York, аніж 51% - у ООО „Васильок”.

На питання, чи не розійдеться в майбутньому лінія партії “Наша Україна” та Президента, Третьяков зауважив, що “керівником партії де-факто є Віктор Андрійович. Тому я не можу зрозуміти, як можуть розійтися позиції керівника та партії... Партійне ядро завжди буде з Президентом”.

Razom