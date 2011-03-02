Родича Кожем'якіна відпустили під підписку про невиїзд

Слідство у справі депутата Київради від БЮТ, заступника голови Солом`янської районної держадміністрації Владислава ЯРЦЕВА закінчено, і йому змінено запобіжний захід у вигляді арешту на підписку про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Києва.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, заступника голови Солом’янської РДА В.ЯРЦЕВА і начальника Управління ЖКГ Солом’янської РДА було затримано 18 лютого. Стосовно обох посадовців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

21 лютого Голосіївський райсуд Києва обрав стосовно обох затриманих запобіжний захід - утримання під вартою терміном два місяці.

В.ЯРЦЕВ є родичем першого заступника керівника парламентської фракції “БЮТ-Батьківщина” Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА. Сам А.КОЖЕМ’ЯКІН 28 лютого заявив, що арешт його родича В.ЯРЦЕВА не пов’язаний з політикою.