Клюєв у Брюсселі каже, що просунулися далеко
16:31, 02 березня 2011Політика
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Переговори планують завершити за півроку
Україна і Європейський Союз сподіваються завершити переговори за угодою про асоціацію протягом півроку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.
«Ми близькі до того, щоб остаточно узгодити угоду про зону вільної торгівлі і договір про асоціацію», - сказав він.
«На рівні експертів протягом найближчого часу відпрацюємо проблемні питання, які залишилися, щоб найближчим часом – півроку – вийти на парафування документів», - додав А.КЛЮЄВ.
Перший віце-прем`єр відзначив, що в цілому сторони досить далеко просунулися у переговорному процесі.
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