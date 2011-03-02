Клюєв у Брюсселі каже, що просунулися далеко

Україна і Європейський Союз сподіваються завершити переговори за угодою про асоціацію протягом півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Ми близькі до того, щоб остаточно узгодити угоду про зону вільної торгівлі і договір про асоціацію», - сказав він.

«На рівні експертів протягом найближчого часу відпрацюємо проблемні питання, які залишилися, щоб найближчим часом – півроку – вийти на парафування документів», - додав А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр відзначив, що в цілому сторони досить далеко просунулися у переговорному процесі.