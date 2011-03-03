Die Welt: Путін боїться демократизації України

Україна повертається в минуле. Президент Віктор Янукович оживляє старих демонів — Корупцію і Репресії. Путін цим тішиться, пише німецька «Вельт». Ще десять років тому, вивчаючи ситуацію в Україні, американський політолог Кейт Дарден придумав термін «держава шантажу». Ця форма правління має три характерні ознаки. По-перше, влада потурає корупції. По-друге, правоохоронні органи ретельно збирають інформацію, досьє як на політиків, так і на бізнесменів і простих громадян. По-третє, у разі потреби компромат використовується для шантажу. Головна валюта — підпорядкування. До 2004 року Україною правив Леонід Кучма. Не все, що він робив, було погано, але його влада спиралася саме на суміш корупції і репресій. Це і привело до мирної революції. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко почали проводити прозахідну політику. Проте цьому перешкоджало сусідство зі все більш авторитарною Росією, що задіяла всі важелі. Підтримка України з боку ЄС була недостатньою. Все це у поєднанні зі слабкістю «помаранчевого» керівництва привело до розчарування населення і реваншу Віктора Януковича. І ось з`являються явні ознаки повернення до минулого, до «держави шантажу», пише «Вельт».

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