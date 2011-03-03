Азарову новини настрою не піднімають

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що телебачення транслює дуже багато негативної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні під час презентації 10-го міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще!».

Зокрема, М.АЗАРОВ поспілкувався через Інтернет з дітьми, які представляли різні регіони України. Відповідаючи на питання дітей про те, чому українське телебачення пропагує з екрану західну і східну культуру, а не українську національну, М.АЗАРОВ сказав: «Це велика проблема для держави і для нас, для уряду, коли ми бачимо, що мало того добра, яке має бути на телебаченні». Голова уряду зазначив, що на телебаченні мало «добрих» програм, і, перш за все, для дітей. На думку М.АЗАРОВА, немає програм, які б виховували і готували до доброго. «На превеликий жаль, включаєш новинні канали – вони починають, як правило, з негативних новин, які настрій не піднімають», - підкреслив М.АЗАРОВ.