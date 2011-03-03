Підприємці вирішили запропонувати владі свої правила гри

Підприємці схвалили концепцію спрощеної системи оподаткування. Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Зокрема, сьогодні парламентський комітет спільно з Радою підприємців при Верховній Раді України провів відкриті громадські слухання на тему: «Якою бути спрощеній системі оподаткування». На слуханнях представники підприємницького руху обговорили і прийняли концепцію законопроекту «Про спрощену систему оподаткування», яка була розроблена силами Ради підприємців при Верховній Раді України під керівництвом Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Ваша думка дуже важлива для нас. Ми разом повинні запропонувати владі свої правила гри. Інакше влада нав`яже свої правила, вигідні чиновникам, але не людям. Скажіть своє вагоме слово. Перш ніж зареєструвати законопроект, я хочу почути думку максимальної кількості людей. Я хочу, щоб наш законопроект враховував позицію і інтереси кожного сумлінного платника податків », - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, відкриваючи громадські слухання.

Вона зазначила, що мета спрощеної системи - дати можливість працювати самозайнятому населенню і створювати робочі місця. Для цього розробники законопроекту пропонують максимально спростити оподаткування, знизити податкове навантаження для сумлінних платників, а також прибрати лазівки для оптимізації податків.

Представляючи основні критерії концепції законопроекту «Про спрощену систему оподаткування», член Координаційної ради Асамблеї підприємців малого та середнього бізнесу Андрій ПАНАЙОТОВ і голова комісії з міжнародних зв`язків Союзу аудиторів України Тетяна ЗАЦЕРКОВНА назвали основні переваги пропонованої моделі спрощеної системи оподаткування. Це: збільшення розміру виручки, що дає право на єдиний податок і можливість обрати ставку єдиного податку в залежності від обороту і кількості найнятих осіб; мінімальні ставки єдиного податку для самозайнятих осіб; можливість для окремих категорій «спрощенців» відносити оплату товарів та послуг на валові витрати юридичних осіб; максимально простий облік і, нарешті, економія часу і нервів підприємців, тому що свідоцтво платника єдиного податку видаватиметься безстроково.

За підсумками дискусії, учасники громадських слухань у цілому схвалили концепцію законопроекту «Про спрощену систему оподаткування».

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що після широкого обговорення концепції, внесення до нього уточнень і змін, буде підготовлено законопроект, який вона передасть у Кабмін і зареєструє у Верховній Раді.

За інформацією прес-служби, у громадських слуханнях взяли участь більш як 360 делегатів об`єднань, спілок та асоціацій підприємців, профспілкових організацій, представники наукових кіл з 24 областей України.

Раніше концепція була обговорена з підприємцями Луганська, Харкова, Львова та Хмельницького.