До 8 березня депутати купують каблучки по 40 тисяч і браслети зі Сваровські

У парламенті — передсвятковий настрій. До завтрашнього дня на третьому поверсі Ради буде виставка-ярмарок, де можна купити коштовності, косметику, скульптури, вишиванки, пише "Сегодня".

«Ми ось виставили ікону за 100 тис. грн. — ювелірну роботу. Але це більше, щоб подивилися. Узагалі, покупців мало, іноді заходять помічниці нардепів. Але ходять чутки, що тут хтось каблучку купив за $5 тисяч (40 тисяч гривень)», — розповідає один із підприємців. І дійсно, на одній з розкладок під куполом можна побачити каблучки з білого золота, з діамантами, сапфірами, смарагдами: найдешевша коштує $500. Найдорожче — $27 тисяч. Ще тут можна купити композицію для робочого столу (срібного бабака вагою 1 кг), обрамлену золотом і діамантами і в красивій шкатулці з дерева: коштує це $25 тис. «І депутати, і їх помічники цікавляться, але беруть, в основному, дрібнички: а чом би не витратити для улюбленої дівчини 4—8 тис. грн.?» — говорить Геннадій Меженько, гендиректор фірми, яка торгує коштовностями. «Такі речі рідко беруть на виставках: зазвичай люди просять візитку, а потім вже зідзвонюються, домовляються...» — розповіла один з дизайнерів.

Нардепів на виставці мало. «Кілька років тому я на такій виставці купив ікони — передав їх у храми Севастополя, деякі вдома зберігаю. А зараз просто узяв інструкцію до енергетичних браслетів, — дружина собі такого хотіла. Але взагалі тут ціни, м`яко кажучи, недемократичні», — посміхається регіонал Вадим Колесніченко. «Такі браслети знімають втому, лікують серцево-судинні захворювання, підвищують імунітет, зменшують ймовірність тромбоутворення. Коштують 200—1200 грн. Є з кристалами Сваровські», — говорить продавець Наталія. Один браслет придбав глава фракції «Регіонів» в парламенті Олександр Єфремов. «Але це не в подарунок. Подарунки поки придивляюся. Ще нічого не впало в око», — сказав нардеп. З виставки він вийшов із двома пакетами косметики Mary Kay. А бютівець Михайло Волинец купив шість книг з історії України — правда, не жінці, а другу білорусові, який вирішив перебратися до нас.

Крім того, на виставці брали шкіряні рукавички по 250—500 грн. і вишиванки за 400—2500. «Вже 6 розкупили. Беруть ті, що дорожчі», — говорить майстер Марія Гасюк. Але деякі продавці обурювалися. «Більше ніколи сюди не приїду. Взагалі нічого не купують. Навіть не підходять!» — говорить Галина Борзенкова, яка привезла на виставку вишиті півпальта і блузи ручної роботи по 5 тис. грн.