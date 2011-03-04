Азаров підозрює, що скоро голограми вже б клеїли на туалетний папір

Відмова від голограм пов`язана із загальною лінією уряду на дерегулювання бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Це рішення пов`язане з нашою загальною лінією на дерегулювання, на створення простих умов ведення бізнесу, для зменшення різних поборів з наших людей, і підприємців зокрема», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, голограми мають застосовуватися тільки там, де існує необхідність захистити документ значної державної або фінансової ваги.

«А ми бачимо, що за останні роки різного роду ділки пробили безліч нормативних актів. Ці голограми у нас вже скоро на туалетному папері приклеюватимуться», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 3 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ № 264/2011, згідно з яким скасовано президентський указ від 15 листопада 2000 року № 1239 «Про захист документа і товарів голографічними захисними елементами».