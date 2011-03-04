Табачника запитали: як вранці працювати міністром, а ввечері – шовіністом?

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК закликав представників опозиції не влаштовувати «полювання на політичні погляди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Віктора ТАРАНА-ТЕРЕНА, який процитував слова Д.ТАБАЧНИКА про відсутність жодних підстав для існування Української держави.

Звертаючись до міністра, В.ТАРАН-ТЕРЕН, сказав: «Як ви живете при такій роздвоєності – вранці працюєте міністром, а ввечері – шовіністом?».

У відповідь Д.ТАБАЧНИК наголосив, що написав статтю, яку цитує депутат, 2008 року.

«Припиніть спекуляції. Кожна людина, незалежно від її посади, має право на свої політичні погляди. Я сказав, що, посідаючи офіційну посаду, буду чітко виконувати вимоги законів, Конституції і законодавства України, що я і роблю», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він додав: «А влаштовувати полювання на політичні погляди три-чотирилітньої давнини, коли кожен з нас, перебуваючи в опозиції, може дозволити собі гостру критику існуючої системи влади, - це не сприяє порозумінню в суспільстві, і це абсолютно ніяким чином не має жодного відношення до роботи міністра освіти».

Крім того, звертаючись до представників опозиції, Д.ТАБАЧНИК сказав: «Адже ви приймаєте у свої ряди людей, які писали дисертації про боротьбу партійних організацій за вирощування цукрових буряків, і не згадуєте, що вони говорили п’ять чи десять, чи двадцять років тому». Він підкреслив, що, «на відміну від багатьох ваших колег, я перший в Україні писав дисертацію про сталінські репресії 30-х років і другу – про феномен тоталітарно-репресивного суспільства».

Д.ТАБАЧНИК запропонував опозиціонерам процитувати його дисертації. За його словами, тоді «ви, може, знайдете баланс і вам стане легше приймати освітню та іншу діяльність, але полювання на погляди в жодній країні ніколи не давало позитивного ефекту».