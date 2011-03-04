Експерт: Азаров відібрав у киян їхні ж гроші

Лідер Громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає, що Верховна Рада України відмовилась віддавати Києву 50% податку на доходи фізичних осіб за вказівкою Кабінетy міністрів, і зроблено це урядом через те, що Партії регіонів потрібна «керована і залежна» столиця.

Про це він заявив у коментарі щодо відповідного рішення парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі З.ШКІРЯКА.

Він зазначив, що відрахування 50% ПДФО до держбюджету - це величезні кошти, які сьогодні напряму вилучаються з бюджету столиці до державної казни.

«Таким чином, Київ втрачає кошти на цілий ряд важливих ініціатив. Через відсутність фінансування у повітрі повиснуть більшість інфраструктурних і соціальних проектів, фактично столиця буде вимушена клянчити гроші у Кабміну на забезпечення життєдіяльності міста», - сказав З.ШКІРЯК.

Лідер «Нового Києва» переконаний, що голосування за законопроект про зарахування до доходів бюджету Києва ПДФО - «не більш ніж показуха Кабміну».

«Тепер там скажуть: ми хотіли повернути Києву гроші, та в усьому винні депутати, вони не проголосували. Хоча всі чудово розуміють, що парламент голосує виключно за вказівкою уряду або Банкової. Сьогодні Кабміну не вигідно віддавати Києву такий «великий куш», адже самим потрібно латати величезні дірки у державному бюджеті» - вважає З.ШКІРЯК.

До того ж, переконаний він, ці кошти дали б певну незалежність столиці у прийнятті рішень, а на Банковій та на Грушевського цього дуже не хочуть.

«Тому АЗАРОВ банально відібрав у киян їхні ж гроші. Це вже не перший випадок, коли столиця стає розмінною монетою в ігрищах Кабміну та Адміністрації Президента. «Регіоналам» потрібне кероване місто, а не сильний, європейський Київ», - заявив З.ШКІРЯК.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня. УНІАН. Верховна Рада відмовилася ухвалити закон про зарахування до доходів бюджету Києва податку на доходи фізичних осіб.

За ухвалення Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", внесеного народним депутатом від НУ-НС Олександром ЧОРНОВОЛЕНКОМ, проголосували лише 65 народних депутатів.

Законопроектом передбачалося, що до доходів місцевих бюджетів Києва і Севастополя зараховується 100% податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом на територіях цих міст.

Проект закону було розроблено у зв’язку тим, що діючим Бюджетним кодексом передбачається відрахування 50% податку на прибутки фізичних осіб, сплачених на території Києва до державного бюджету України.