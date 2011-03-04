Литвин нарікає, що чиновникам доведеться вести щоденник витрат

Із законопроекту “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні” не вилучено норму про декларування родичами посадовців своїх видатків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Харкові.

«Якщо виходити з проекту цього документа, там чітко зафіксовано, хто такі «найближчі рідні». Це батьки, діти, брати, сестри, дідусі, бабусі тощо, включаючи усиновлених осіб. Так що таке положення є», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що, відповідно до законопроекту, чиновники будуть зобов’язані декларувати і прибутки, і видатки. При цьому він висловив сумнів у доцільності зарахування до видатків витрати на придбання продуктів харчування та товарів повсякденного вжитку.

Також голова Верховної Ради зауважив, що посадовцю складно буде підрахувати свої видатки за рік, що минув. Він зазначив, що у західних країнах усі розрахунки проводяться в безготівковій формі, тому вести їх облік набагато простіше. Водночас в Україні більшість розрахунків відбувається на безготівковій основі, що ускладнює формування річного звіту.

«Якщо така норма з’явиться, то потрібно буде згадувати, що ти за минулий рік купував, або потрібно буде вести кожен день щоденник і записувати видатки», - сказав В.ЛИТВИН.

Разом із тим голова Верховної Ради висловив готовність декларувати власні доходи і витрати, а також доходи і витрати своїх родичів.

«Безперечно, я нікуди не подінуся, навіть якщо би я не хотів, я готовий і буду це робити – декларувати свої прибутки та видатки. Я, до речі, вже зібрав усю необхідну інформацію про свої прибутки за минулий рік. Звичайно буду, я людина законослухняна», - сказав В.ЛИТВИН.

«Я думаю, якщо хтось не захоче (декларувати доходи і витрати) – не потрібно бути державним службовцем, політиком, публічною особою, спокійно переходь собі в розряд звичайних громадян і тобі ніхто не буде висувати відповідні претензії. Якщо ти на людях - то потрібно бути відкритим, діватися нема куди», - додав він.

Довідка УНІАН. 21 грудня 2010 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність закони України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

23 грудня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".

3-4 березня парламент розглядав цей законопроект у другому читанні й має намір продовжити його розгляд у другому читанні 15 березня.

При розгляді законопроекту деякі його положення були перенесені на третє читання. Зокрема, Верховна Рада перенесла на третє читання положення стосовно форми декларації доходів і видатків, яка має подаватися чиновником.

Раніше було встановлено, що дана форма затверджується Міністерством фінансів та Міністерством юстиції. Згідно із запропонованими змінами, ця форма буде встановлюватися цим законопроектом. Однак при підготовці законопроекту до третього читання має бути затверджена сама форма декларації.

Напередодні розгляду у другому читанні опозиційні депутати заявляли, що парламентська більшість намагається максимально пом’якшити для себе норми законопроекту “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, зокрема, виключити із законопроекту норму про декларування членами родин посадовців своїх доходів.