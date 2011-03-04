Призначено директора з експлуатації НСК "Олімпійський"

Національне агентство з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів 1 березня призначило на посаду директора з експлуатації НСК «Олімпійський» Володимира ГЕНІНСОНА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі спорткомплексу.

За словами В.ГЕНІНСОНА, на етапі реконструкції спорткомплексу в його обов`язки входитиме підготовка НСК «Олімпійський» до експлуатації та проведення Євро-2012, а після відкриття стадіону – організація поточної діяльності, матчів та інших заходів.

На сьогоднішній день ведеться розробка бізнес-плану і створюється організаційна структура спорткомплексу.

Раніше В.ГЕНІНСОН обіймав посаду керівника департаменту кейтерингу та обслуговування готелю Hyatt Regency Kyiv і директора з розвитку управляючої компанії Vertex Hotel Group.