Наливайченко: Пукач може назвати замовників убивства Гонгадзе

Екс-голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що влада має наполягти на можливості того, щоб колишній генерал міліції Олексій ПУКАЧ у суді назвав замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це він заявив під час ефіру "Шустер Live".

"ПУКАЧ під час затримання в липні 2009 року чітко сказав, що він у суді назве тих, хто давав йому злочинний наказ. Він показав місце скоєння злочину, місце, де перезахоронене ним тіло. Була повністю перебрана вся земля, і були знайдені знаряддя злочину, які він назвав. Тобто все співпало", - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Політик підкреслив, що замовники вбивства журналіста мають бути названі. «Питання тільки в тому, щоб судове засідання було проведене відкритим. І тут є всі можливості у влади, і я думаю, у Президента України, наполягати, щоб головний підозрюваний, який готовий свідчити, дістав можливість у суді назвати тих, хто йому доручав скоїти цей злочин проти журналіста", - сказав екс-голова СБУ.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що на місці, де було заховане тіло Г.Гонгадзе, співробітники СБУ знайшли останки ще семи людей, які загинули насильницькою смертю. "Я сподіваюся, будуть розслідувані і ці вбивства, і хто саме там убитий. Тобто це міліційне кладовище було знайдене", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Нагадаємо, раніше колишньому генералу міліції О.ПУКАЧУ, який звинувачується в убивстві журналіста Г.Гонгадзе, продовжили строк утримання під вартою на два місяці.