Річницю з дня загибелі Шухевича відзначили смолоскипною ходою

В Івано-Франківську пройшла смолоскипна хода до 61-ї річниці з дня загибелі головного командира УПА та провідника ОУН в Україні Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, під час руху центральними вулицями міста колона молодих людей і ветеранів УПА із запаленими смолоскипами і партійними прапорами ВО «Свобода» та Конгресу українських націоналістів скандували «Шухевич – Герой України!», «Слава Україні! Героям слава», «Україна понад усе», «Слава нації! Смерть ворогам!» та інші.

У Меморіальному сквері біля могил загиблим за волю Української держави священики відслужили поминальну панахиду. В акції взяли участь секретар Івано-Франківської міської ради Руслан МАРЦІНКІВ, голова братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, представники молодіжних громадських організацій Прикарпаття, політичних партій і пересічні громадяни.

А в історико-меморіальному музеї Степана Бандери у селі Старий Угринів Калуського району відбулася обласна науково-практична конференція на тему “Діяльність підпілля ОУН та збройних відділів УПА на території Івано-Франківської області”. В її роботі взяли участь дослідники українського національно-визвольного руху середини ХХ ст., краєзнавці та представники громадськості.