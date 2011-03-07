Лариса Скорик: кожен має дивитися на Україну власними очима

Депутат Верховної Ради I скликання Лариса СКОРИК прокоментувала заяву Союзу Українських Організацій в Австралії.

Зокрема, у коментарі прес-службі Партії регіонів вона зазначила:

- Я, чесно кажучи, взагалі не можу зрозуміти, що означають отакі «петиції»? Як на мене, це означає фатально не любити свою Україну, про яку вони стільки говорять. Як можна виставляти її в такому світлі, давати їй такі характеристики, що категорично не співвідносяться із правдою?..

Л.СКОРИК радить "панянкам і панам з Австралії", нарешті, наблизитись до цієї України і подивитись на неї власними очима.

"Той, хто хоче знати правду, той намагається побачити її своїми власними очима і почути на власні вуха. Я думаю, що не так вже й важко сісти в літак і полетіти до цієї України, витративши свої гроші на те, щоб побачити, якою нам залишили Україну після помаранчевого путчу, і як нам сьогодні непросто наводити лад у всіх сферах життя. Але це робиться", - впевнена автор коментаря.

Оскільки політик з першого дня попереджала, що "помаранчеве шумовиння, яке рвало на себе всю владу в Україні... ці непрофесіонали, абсолютно позбавлені розуміння того, як треба будувати державу, призведуть Україну до руїни", то нині має "повне моральне право говорити про те, що сьогодні ми маємо шанс, нарешті, мати спокійну владу. І всі ці дурниці на кшталт «здачі національних інтересів» - це є просто агітка. Причому, агітка примітивна, як за часів більшовизму. І нічого іншого", - підсумовує Л.СКОРИК.