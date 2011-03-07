Тимошенко про Великий піст, добру новину та шабаш

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО привітала народ України з початком Великого посту.

"Вітаю з початком Великого посту! Я теж тримаю піст", - написала вона у своєму "Twitter".

"Для тих, хто постить вперше, у мене добра новина - перші два дні без їжі", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також відреагувала на повідомлення про те, що у містах Луганщини через відсутність борошна зупинилися хлібозаводи і стотисячні шахтарські міста залишилися без хліба:

"Масляна пройшла без гречаних млинців. Великий піст розпочався без хліба в містах Луганщини. "Проффесіонали". Треба цей шабаш швидше припиняти", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.