Тимошенко про Великий піст, добру новину та шабаш
21:59, 07 березня 2011Політика
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Екс-прем`єр вітає народ України
Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО привітала народ України з початком Великого посту.
"Вітаю з початком Великого посту! Я теж тримаю піст", - написала вона у своєму "Twitter".
"Для тих, хто постить вперше, у мене добра новина - перші два дні без їжі", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також відреагувала на повідомлення про те, що у містах Луганщини через відсутність борошна зупинилися хлібозаводи і стотисячні шахтарські міста залишилися без хліба:
"Масляна пройшла без гречаних млинців. Великий піст розпочався без хліба в містах Луганщини. "Проффесіонали". Треба цей шабаш швидше припиняти", - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.
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