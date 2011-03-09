ПР уже місяць готується до виборчої кампанії?

В Інституті Горшеніна прогнозують посилення парламентаризму в Україні.

У переданому агентству УНІАН експертному коментарі інституту висловлюється думка, що майбутній склад Верховної Ради істотно посилить свій вплив на політичні процеси в країні, а боротьба за прохідні місця до парламенту буде конкурентною і жорсткою.

Експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА підкреслює, що нівелювання ролі Верховної Ради, що сталося за останній час, не притаманне Україні. «Україна за своєю суттю – парламентсько-президентська республіка. Саме такий формат влади найбільш близький українській ментальності», - зазначає експерт.

У сучасній історії України Верховна Рада завжди відігравала визначальну роль у політикумі і суспільстві. Особливо сильними за своїм складом і впливом, вважає В.ЗАСТАВА, були парламенти зразка 2002 і 2006 років, і роль народного депутата також завжди була вагомою.

Експерт Інституту Горшеніна впевнений, що сьогоднішня роль Верховної Ради та її склад не відображають реальні позиції українського суспільства і розстановку сил в українській політиці. «Сьогодні роль цього серйозного інституту зведена практично до нуля», - зазначає В.ЗАСТАВА.

Він звертає увагу, що, з іншого боку, в різних регіонах країни вже сформувався новий ешелон активних людей, які добре розуміють актуальні проблеми суспільства і мають намір використовувати найближчі вибори для входження у велику політику. На думку експерта, у разі повернення елементів мажоритарної системи, цей процес тільки посилиться.

«Існує стереотип, що в мажоритарних кампаніях чинна влада має перевагу. Ми маємо в своєму розпорядженні достовірну інформацію про те, що Партія регіонів закріпила за всіма округами конкретних кандидатів, які вже близько місяця проводять підготовку до проведення кампанії. Проте наш досвід свідчить про те, що бажаючі конкурувати завжди знайдуться і конкуренція буде реальною», - зазначає В.ЗАСТАВА.

За його словами, вже сьогодні в консалтинговий підрозділ «Горшенін Груп» звертається значна кількість людей, які цікавляться саме мажоритарними виборчими кампаніями, котрих не лякають ні адміністративний ресурс, ні конкуренція. «Ці люди хочуть негайно розпочати підготовку до кампаній. Є всі підстави вважати, що коли ці нові люди прийдуть в український парламент, вони не побажають бути статистами і не упустять можливості повернути притаманний парламенту вплив на процеси, що відбуваються в країні», - зазначає експерт.

Тому, робить висновки В.ЗАСТАВА, в середньостроковій перспективі можна чекати істотного оновлення складу українського парламенту, а також посилення його політичної ролі. «Роль Верховної Ради як інституту суспільства істотно зросте», - вважає експерт.