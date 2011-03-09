У Кабміні готують списки горе-керівників - «для кадрових рішень»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ і віце-прем`єр-міністру Віктору ТИХОНОВУ підготувати список керівників підприємств, винних у зростанні боргів за газ, для ухвалення відповідний кадрових рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Доручаю першому віце-прем`єр-міністру КЛЮЄВУ разом із віце-прем`єр-міністром ТИХОНОВИМ у п`ятницю подати пропозиції для кадрових рішень щодо керівників, які протягом практично півроку, як мінімум, мирилися з величезною заборгованістю», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що незважаючи на те, що рівень оплати населення за природний газ становить близько 90%, із початку року заборгованість за спожитий природний газ НАК «Нафтогазу» перевищила 3 млрд. грн. Загальна заборгованість за газ у опалювальний період 2010-2011 років досягла майже 11 млрд. грн.

М.Азаров повідомив, що нижче середнього розрахунки за газ за опалювальний сезон у Закарпатській, Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях.

Найбільший абсолютний обсяг заборгованості мають підприємства Дніпропетровської області – майже 2 млрд., Донецької – близько 2 млрд., Харківської – 1,5 млрд., Луганської областей – 704 млн. грн.

Прем`єр підкреслив, що ситуація з розрахунками за спожитий природний газ фактично підриває зусилля уряду зі стабілізації фінансової ситуації в енергетичному секторі.