ЗМІ: Генпрокуратура допитала сина Поживанова

Генеральна прокуратура України допитала сина екс-голови Держкомрезерву Михайла ПОЖИВАНОВА.

Про це сказав сам М.ПОЖИВАНОВ, повідомляє сайт «Газеты по-киевски».

Зокрема, за словами М.ПОЖИВАНОВА, недавно в Генпрокуратуру викликали на допит його середнього сина - 22-річного Валерія, який живе в Києві й навчається в Київському інституті міжнародних відносин.

«Сина запитували, як він зв`язується зі мною, чи знає, де я перебуваю, чи укладав він договір із адвокатом від мого імені. Валерій ще раз дав їм мою електронну пошту, проте ніхто на зв`язок зі мною так і не вийшов», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

За словами екс-голови Держкомрезерву, до вивчення матеріалів кримінальної справи проти нього не допускають адвоката.

«Мого адвоката Михайла КВАШУ до справи не допускають, тож досі не знаю, в чому мене звинувачують», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

Він також додав, що недавно відвідав табір для біженців за 30 км від Відня й отримав так звану «білу картку» - документ, який видають претендентам на статус політичного біженця.

«Я вже подав пакет документів на отримання статусу політичного біженця в спеціальну службу (Bundesasylsenat). Вона в Австрії підпорядкована МВС, але такі випадки вирішуються на рівні федерального канцлера, з урахуванням думки МЗС, і процедура може тягнутися роками. Зараз у Відні до мене всі ставляться доброзичливо», - сказав він.

Крім того, М.ПОЖИВАНОВ зазначив, що часто спілкується з екс-міністром економіки Богданом ДАНИЛИШИНИМ. (Чехія надала Б.ДАНИЛИШИНУ політичний притулок - УНІАН).

«Він дає мені багато ділових порад, але це особисте – на розголошення він згоди не давав», - сказав М.ПОЖИВАНОВ, додавши при цьому, що не спілкується з лідером «Батьківщини» Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління СБУ порушило кримінальну справу проти М.ПОЖИВАНОВА згідно з ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України в рамках розслідування кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання державних коштів на суму понад 7 млрд. грн., зокрема, виявлених міжнародними аудиторськими компаніями в ході перевірки використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і в першому кварталі 2010 року.

Стосовно М.ПОЖИВАНОВА винесено постанову про притягнення як звинуваченого в здійсненні розкрадання державних коштів на суму майже 35 млн. грн., його оголошено в розшук.

25 лютого М.ПОЖИВАНОВ повідомив, що перебуває в процесі отримання статусу політичного біженця в Австрії.