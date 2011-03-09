Герман: Шкляр отримає премію, «коли прийде на то час»
Заступник глави АП коментує ситуацію
Письменник Василь ШКЛЯР отримає Шевченківську премію, “коли на це прийде час”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні у Каневі заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи є шанс у В.ШКЛЯРА отримати Шевченківську премію, Г.ГЕРМАН сказала: “Звичайно. Він же не відмовився, він попросив відкласти і в указі це передбачити: щоб зараз не було його прізвище в указі, а було воно тоді, коли прийде на то час”.
Г.ГЕРМАН зазначила, що В.ШКЛЯР у своєму зверненні до глави держави сам просив Президента Віктора ЯНУКОВИЧА не нагороджувати його Шевченківською премією 2011 року.
Як повідомляв УНІАН, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Таке рішення було ухвалене в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету.
4 березня В.ШКЛЯР заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, доки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Дмитро ТАБАЧНИК.
Того ж дня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про присудження шістьом діячам культури Національної премії України імені Тараса Шевченка в розмірі 250 тис. грн. кожна. Серед нагороджених прізвища В.ШКЛЯРА не було.