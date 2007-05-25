Ющенко провів термінову нічну нараду з силовиками

Учора пізно ввечері Президент України Віктор ЮЩЕНКО скликав термінову нараду з керівниками силових структур та правоохоронних органів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у нараді, що відбулась у Секретаріаті Президента, взяли участь в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних Сил України Сергій КИРИЧЕНКО, начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС Олександр КІХТЕНКО, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Олександр ГАЛАКА, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ, перший заступник міністра оборони Леонід ПОЛЯКОВ. Передбачалось, у нараді також мали взяти учать секретар РНБО Іван ПЛЮЩ та перший заступник секретаря РНБО Олександр ТУРЧИНОВ.

За даними “Української правди”, нарада розпочалася о 23 годині і закінчилася близько 00.30 ночі.

Після наради голова Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ заявив, що люди, які порушили закон в ситуації, що виникла навколо звільнення Святослава ПІСКУНА з посади Генпрокурора, будуть притягнуті до відповідальності.

"Люди, які порушили закон, відповідатимуть по тим нормам закону, по яким вони його порушили, і будуть притягнуті до відповідальності", - заявив В.ГЕЛЕТЕЙ.

Він не став відповідати на запитання журналістів, про кого саме йде мова: "Нехай дають відповідь офіційні органи".

В.ГЕЛЕТЕЙ також не відповів на уточнююче запитання, чи має він на увазі міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

В.ГЕЛЕТЕЙ відмовився давати відповіді на інші запитання. "Давайте до ранку доживемо", додав він.

Водночас міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО повідомив, що на зустрічі обговорювалися "внутрішні питання".

Він також відмовився відповідати на запитання, чи розглядалося питання про захоплення залу Конституційного Суду, про що повідомляли прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і В.ЦУШКО.

Відповідаючи на питання про намір КПУ відправити його у відставку, А.ГРИЦЕНКО сказав: "З таким успіхом можна ставити питання про скасування таблиці Менделєєва".

Після наради силовиків у Президента В.ГЕЛЕТЕЙ відбув до Генпрокуратури. Бійці "Беркута", що охороняють вхід до прокуратури, намагалися не пропустити його в будинок.

Однак, через 5 хвилин переговорів В.ГЕЛЕТЕЙ з охороною пройшов на територію Генпокуратури, у будинок, у якому знаходиться звільнений Президентом С.ПІСКУН.

Після цього депутати від коаліції не випускали В.ГЕЛЕТЕЯ з Генпрокуратури, через що він заявив, що його взяли в заручники і наказав телефонувати в.о. голови СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ.

Близько 3.40 він залишив будівлю Генпрокуратури. В.ГЕЛЕТЕЙ вийшов через центральний вхід прокуратури після розмови з народними депутатами – представниками правлячої коаліції.

Депутати та В.ГЕЛЕТЕЙ попрощалися та потиснули один одному руки.

Коментуючи ситуацію, народний депутат V скликання Микола КРАВЧЕНКО (КПУ) повідомив, що В.ГЕЛЕТЕЯ випустили, оскільки вже не було сенсу утримувати його в прокуратурі.

За словами М.КРАВЧЕНКА, громадянські сили, які підтягуються до Києва, вже на підході, і силовики вже не встигнуть до їх приходу здійснити силове захоплення Генпрокуратури.