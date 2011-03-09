Герман збирається пропускати через Тарасову гору 50 багатіїв на годину?
Яке там Євро...
Вертолітний майданчик на Тарасовій горі потрібний для паломництва сюди багатих людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні журналістам у Каневі заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.
“Такий майданчик потрібний, тому що Шевченківське місце повинно стати місцем паломництва не тільки бідних людей, а й відомих людей з усього світу – президентів, прем’єрів. Це має бути щось обов’язково у протоколі, так як в інших країнах є”, - сказала Г.ГЕРМАН.
На її думку, могила Т.Шевченка повинна стати “сакральним місцем”. У зв’язку з чим необхідно надати можливість дістатися до цього місця всіма видами транспорту. У той же час, Г.ГЕРМАН не назвала дату, коли буде добудовано вертолітний майданчик. “Але я знаю, що це треба зробити”, - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, у селі Пекарі Канівського району Черкаської області в рамках підготовки до Євро-2012 розпочато будівництво вертолітного майданчика з пасажирським терміналом на 50 пасажирів на годину і під`їзною дорогою.
В результаті гості Євро-2012 зможуть відвідати Шевченківські місця, економлячи час на дорогу.