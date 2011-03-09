Герман збирається пропускати через Тарасову гору 50 багатіїв на годину?

Вертолітний майданчик на Тарасовій горі потрібний для паломництва сюди багатих людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні журналістам у Каневі заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“Такий майданчик потрібний, тому що Шевченківське місце повинно стати місцем паломництва не тільки бідних людей, а й відомих людей з усього світу – президентів, прем’єрів. Це має бути щось обов’язково у протоколі, так як в інших країнах є”, - сказала Г.ГЕРМАН.

На її думку, могила Т.Шевченка повинна стати “сакральним місцем”. У зв’язку з чим необхідно надати можливість дістатися до цього місця всіма видами транспорту. У той же час, Г.ГЕРМАН не назвала дату, коли буде добудовано вертолітний майданчик. “Але я знаю, що це треба зробити”, - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, у селі Пекарі Канівського району Черкаської області в рамках підготовки до Євро-2012 розпочато будівництво вертолітного майданчика з пасажирським терміналом на 50 пасажирів на годину і під`їзною дорогою.

В результаті гості Євро-2012 зможуть відвідати Шевченківські місця, економлячи час на дорогу.