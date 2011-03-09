Суд залишив Макаренка за гратами ще на місяць

Апеляційний суд міста Києва подовжив ще на один місяць термін тримання під вартою колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Юрій СУХОВ.

Таким чином, як зазначив адвокат, його підзахисний перебуватиме під вартою до 10 квітня.

Відповідно до минулого рішення цього суду, термін тримання А.МАКАРЕНКА під вартою мав би сплинути 10 березня.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про нанесення шкоди Україні за результатами розгляду позову компанії “РосУкрЕнерго” до НАК "Нафтогаз України" у Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".