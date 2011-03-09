Діденка теж лишили за гратами

Апеляційний суд Києва сьогодні подовжив до 10 квітня термін арешту колишнього першого заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Про це УНІАН повідомив адвокат І.ДІДЕНКА Юрій ГРИГОРЕНКО, зауваживши при цьому, що минулого тижня він та його підзахисний завершили ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА, звинувачення були пред`явлені екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ, який також з літа перебуває під вартою, і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.

7 лютого Апеляційний суд Києва прийняв рішення про подовження терміну тримання під вартою до 10 березня колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд міста Києва подовжив ще на один місяць термін тримання під вартою колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.