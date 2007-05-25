Ющенко зустрінеться з Януковичем і силовиками

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зустріч запланована орієнтовно після 11.00.

Також сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову проведе нараду з керівниками силових структур та правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, на нараду запрошені міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО, в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних Сил України Сергій КИРИЧЕНКО, начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС Олександр КІХТЕНКО, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Олександр ГАЛАКА, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ.

Також на зустрічі будуть присутні секретар РНБО Іван ПЛЮЩ та перший заступник секретаря РНБО Олександр ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент провів дві наради з силовиками.