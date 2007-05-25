Верховна Рада викликає Цушка

Депутати терміново хочуть почути інформацію

Верховна Рада України прийняла рішення терміново заслухати інформацію міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА щодо ситуації в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідне рішення проголосували 252 із 257 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, міністр внутрішніх справ повинен буде надати інформацію про ситуацію, яка склалася навколо Генеральної прокуратури України та Конституційного суду.

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