Герман: прокуратура може відпустити Тимошенко

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що після завершення слідства Генеральна прокуратура може задовольняти клопотання лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО щодо її візитів за кордон.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в ефірі «5-го каналу».

«Коли слідство ще не було завершене, то можна було зрозуміти Генеральну прокуратуру, яка мала якісь свої запитання, застереження… Звичайно, це вони будуть вирішувати, але мені здається, що не буде якихось проблем з тим, щоб Ю.ТИМОШЕНКО після завершення слідства – вона ж не засуджена – могла десь собі там їхати, куди їй треба їхати. Я не думаю, що в тому мали б бути якісь проблеми, і що з приводу цього мали б говорити аж західні політики», - сказала заступник глави АП.

Г.ГЕРМАН також зазначила, що їй відомо про позицію деяких представників органів прокуратури, що Ю.ТИМОШЕНКО може ознайомлюватися із матеріалами кримінальної справи дома через нотаріально завірені копії, щоб не так часто заявлятися до прокуратури.

«Я думаю, що все це пересичено, що на цій справі забагато наголошено. Все йде нормально, законно, слідство завершене», - сказала Г.ГЕРМАН, зауваживши, що Ю.ТИМОШЕНКО «поки що не засуджена, і, можливо, суд її виправдає».