Облрада: голова митної служби особисто причетний до беззаконня

9 березня на сесії Львівської обласної ради депутати ухвалили звернення із вимогою відставки голови Державної митної служби Ігоря КАЛЄТНІКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, звернення, адресоване Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ, секретареві Ради національної безпеки і оборони Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ, виголосив заступник голови Львівської обласної ради Петро КОЛОДІЙ.

Він, зокрема, зазначив, що з моменту призначення І.КАЛЄТНІКА головою Державної митної служби України «в цій структурі склалася тривожна ситуація”. “Численні скарги громадян на побори та корупцію, інформації про викриття контрабандних схем, скандальні затримання митників-корупціонерів свідчать, що керівництво ДМСУ, щонайменше, не справляється із своїми посадовими обов`язками”, – йдеться у зверненні.

«Особливо тривожна ситуація за головування І.КАЛЄТНІКА склалася на Львівській регіональній митниці. Тут, за вказівками голови ДМСУ, проводиться упереджена, непрофесійна і дискримінаційна кадрова політика, під надуманими приводами масово звільняють з роботи працівників - уродженців Західного регіону, а натомість призначають на посади працівників із заплямованою репутацією, але з інших областей. Як підсумок, така кадрова політика призводить до небаченого раніше зростання рівня контрабанди, хабарництва і корупції на митниці, і недавнє затримання заступника начальника Львівської митниці при отриманні хабара переконливо це підтверджує», - підкреслюють депутати облради.

Також у зверненні зазначається, що «5 березня 2011 року працівники ДАІ та депутати Львівської обласної ради затримали на території Львова контрабандний вантаж вартістю близько 1 мільйона доларів, який безперешкодно пройшов митний пост у Раві-Руській”. “При цьому працівники митниці прибули на місце затримання лише через 10 годин після повідомлення про цей факт. І це не єдиний приклад, коли великі партії контрабанди безперешкодно потрапляють в Україну. Лише за лютий цього року за посередництвом однієї фірми через Рава-Руську митницю ввезено 167 вантажівок з контрабандним товаром», – наголошується у зверненні.

На думку депутатів Львівської облради, “голова Держмитслужби особисто причетний до беззаконня, яке чиниться на митниці”, і тому має бути звільнений із займаної посади.